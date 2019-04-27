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Трое детей пострадали в результате стрельбы в Оклахоме

Полицейский открыл огонь по автомобилю грабителя ресторана. В этот момент в салоне машины находились четверо детей. Водитель - 21-летний американец - получил легкие ранения и после осмотра врачей был заключен под стражу. Кем злоумышленнику приходились дети, сейчас выясняется.

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