Трое детей пострадали в результате стрельбы в Оклахоме

Полицейский открыл огонь по автомобилю грабителя ресторана. В этот момент в салоне машины находились четверо детей. Водитель - 21-летний американец - получил легкие ранения и после осмотра врачей был заключен под стражу. Кем злоумышленнику приходились дети, сейчас выясняется.



