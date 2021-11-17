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Трое фотокорреспондентов задержаны на польской границе - на этот раз вне режима действия "ЧП"
Очередное задержание журналистов польскими силовиками. На этот раз вне действия режима "ЧП". Как сообщает польский пресс-клуб, трое фоторепортеров делали снимки на месте размещения полевого лагеря 12-й механизированной дивизии (речь идет о том самом подразделении, куда направляется дополнительная военная техника для охраны границы). При этом согласие на присутствие журналистов было выдано начальником пограничной службы.
Сделав снимки, корреспонденты сели в машину и собирались уехать. Однако дорогу им заблокировали люди Войска Польского, которые, использовав ненормативную лексику, вытащили представителей СМИ из машины, порвали на них одежду и надели наручники. Так их держали около часа, пока не подъехала полиция. Комментариев Минобороны Польши по поводу инцидента пока не давало.
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