Трофейную технику ВСУ разместили на Поклонной горе в Москве, а Зеленский не прекращает выпрашивать военную помощь

Танк "Леопард", британская БМП "Брэдли", американские броневики заняли места на брусчатке на Поклонной горе. Все это трофеи, добытые российскими бойцами на полях СВО. Минобороны специально привезло их в Москву. С 1 мая экспонаты будут демонстрироваться на выставке под открытым небом. Выглядит западная броня совсем не так грозно, как преподносится в зарубежных и украинских новостях.