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Трофейную технику ВСУ разместили на Поклонной горе в Москве, а Зеленский не прекращает выпрашивать военную помощь
Танк "Леопард", британская БМП "Брэдли", американские броневики заняли места на брусчатке на Поклонной горе. Все это трофеи, добытые российскими бойцами на полях СВО. Минобороны специально привезло их в Москву. С 1 мая экспонаты будут демонстрироваться на выставке под открытым небом. Выглядит западная броня совсем не так грозно, как преподносится в зарубежных и украинских новостях.
Запад им поможет?
Тем временем главарь киевского режима не прекращает выпрашивать военную помощь у так называемых союзников. Глава НАТО (заехавший сегодня в Киев) раскритиковал процесс военной поддержки Украины со стороны Запада и выразил оптимизм по поводу будущих поставок. Несмотря на все, признал Столтенберг, НАТО не согласует вступление Украины в ближайшее время.
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