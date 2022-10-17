Троих фигурантов по делу о теракте на Крымском мосту заключили под стражу до 8 декабря

Басманный суд Москвы арестовал Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых, обвиняемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманный районный суд Москвы рассмотрел ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Былина А. Г., Антипова О. А. и Тяжелых Д. В., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "б, "в" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт") УК РФ. Суд постановил избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря", - сказали в пресс-службе.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщали, что в ходе расследования уголовного дела установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Киевский районный суд Симферополя арестовал на срок до 8 декабря пятерых подозреваемых в причастности к теракту.



