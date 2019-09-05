Тропический шторм "Фернанд" обрушился на Мексику

Мексика под ударом тропического шторма "Фернанд". Стихия сформировалась в Атлантическом океане. Скорость ветра в эпицентре составляет 26 метров в секунду. Ненастье сопровождается ливнями и уже привело к подтоплениям. Высота волн уже достигает 4 метров. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.