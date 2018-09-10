Тропический шторм "Флоренс" угрожает восточному побережью США

Мощь стихии растет. Есть вероятность, что, добравшись до суши, стихия может превратиться в ураган. Основной удар примут на себя штаты Вирджиния, Северная и Южная Каролина. Там уже введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщается, что "Флоренс" принесет с собой проливные дожди и сильнейшие ветра.