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Тропический шторм "Флоренс" угрожает восточному побережью США

Мощь стихии растет. Есть вероятность, что, добравшись до суши, стихия может превратиться в ураган. Основной удар примут на себя штаты Вирджиния, Северная и Южная Каролина. Там уже введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщается, что "Флоренс" принесет с собой проливные дожди и сильнейшие ветра.

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