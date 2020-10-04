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Тропический шторм "Гамма" обрушился на побережье Мексики

Удар стихии пришелся на курортный город Тулум на юго-востоке страны. Максимальная скорость ветра достигает 110 километров в час. Мощнымидождями серьезно подтопило многие улицы.Циклон продолжает двигаться в северо-западномнаправлении. Правительство Мексики разослало предупреждение очрезвычайной ситуации жителям восточногопобережья мексиканского полуострова Юкатан

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