Тропический шторм "Исайя" прошелся по Доминикане

Тропический шторм "Исайя" продолжает бушевать в Карибском бассейне. Под ударом Доминиканская Республика. Мощный ветер сносит деревья и повреждает линии электропередачи. Обильные осадки могут привести к наводнению в регионе. Чрезвычайные службы устраняют последствия непогоды. Тем временем шторм движется ко Флориде. По прогнозам, там он превратится в ураган.



