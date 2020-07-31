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Тропический шторм "Исайя" прошелся по Доминикане

Тропический шторм "Исайя" продолжает бушевать в Карибском бассейне. Под ударом Доминиканская Республика. Мощный ветер сносит деревья и повреждает линии электропередачи. Обильные осадки могут привести к наводнению в регионе. Чрезвычайные службы устраняют последствия непогоды. Тем временем шторм движется ко Флориде. По прогнозам, там он превратится в ураган.

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