Тропический шторм "Нури" продолжает бушевать в юго-восточной Азии

В китайской провинции Гуаньдун ветер рвал провода линий электропередачи, а ливни превратили улицы в бурные реки. Скорость вихрей достигала 82 километров в час. Во Вьетнаме «Нури» стал причиной наводнения, которое отрезало от цивилизации ряд внутренних регионов страны. Стихия не утихает, подсчитать ущерб пока невозможно. Известно лишь, что снесены десятки мостов и затоплено несколько тысяч домов. В Хошимине из-за непогоды съехал с взлетной полосы самолет. Только чудом никто из 200 пассажиров не пострадал. От шторма досталось и Таиланду. Здесь повреждено или уничтожено около 500 домов.



