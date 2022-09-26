Тропический шторм обрушился на Канары

На Канарские острова обрушился тропический шторм "Гермина". Ливни не прекращаются со вчерашнего дня. Выпало до 165 литров осадков на квадратный метр.

По словам метеорологов, здесь никогда не регистрировали такого количества осадков в сентябре. Мощные потоки воды затопили улицы, в аэропорту были отменены более 200 авиарейсов. Жителей просят оставаться дома.

