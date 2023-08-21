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Тропический шторм обрушился на Северную Америку
Ураган "Хилари" затопил улицы на юге Мексики, вызвав внезапные наводнения и сильные ветры. Один человек погиб - его машину унесло бурным потоком. Еще несколько человек чуть не стали жертвами стихии, однако на помощь вовремя пришли спасатели.
К Калифорнии "Хиллари" подошел уже в виде тропического шторма, но даже ослабев, поднял четырехметровые волны у побережья. В городе Санта-Росалия затоплены улицы, повалены деревья. В международном аэропорту Сан-Диего отменены 200 рейсов. На помощь населению направлены 3 тысячи военнослужащих. Беда пришла не одна - одновременно с Хилари недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 5 и 5. О пострадавших пока не сообщается. Кроме того, на западе штата пытаются потушить пожары в заповеднике "Сикс Риверс" - там уже более 20 очагов возгорания после 150 молний, которые ударили здесь менее чем за неделю.
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