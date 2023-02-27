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Тропический циклон обрушился на Бразилию - погибли более 60 человек

Бразилия оказалась под ударом мощной стихии. Тропический циклон обрушился на штат Сан-Паулу, обильные ливни в регионе спровоцировали наводнения и оползни.

От последствий разрушительной стихии погибли более 60 человек, 18 из них - дети. Пострадали также объекты инфраструктуры и жилые дома. Тысячи местных жителей остались без крова.

В штате продолжаются поисково-спасательные работы, в них задействованы более 500 представителей экстренных служб.

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