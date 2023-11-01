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Трудности перевода: мужчина хотел заказать гранатовый сок, а оказался в полиции
Приключения иностранца в Португалии. В Лиссабоне русскоязычный турист - азербайджанец - хотел заказать в ресторане гранатовый сок, но в итоге попал в полицию. Сообщается, что он использовал языковое приложение в телефоне, чтобы перевести на португальский слово "гранат". Однако при общении с официантом программа выдала неверный перевод.
Сотрудник решил, что посетитель вооружен гранатой и вызвал полицию - бедолагу скрутили и доставили в участок, но позже отпустили, предварительно обыскав гостиничный номер.
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