Трудности перевода: мужчина хотел заказать гранатовый сок, а оказался в полиции

Приключения иностранца в Португалии. В Лиссабоне русскоязычный турист - азербайджанец - хотел заказать в ресторане гранатовый сок, но в итоге попал в полицию. Сообщается, что он использовал языковое приложение в телефоне, чтобы перевести на португальский слово "гранат". Однако при общении с официантом программа выдала неверный перевод.