Трудящиеся недовольны антинародным поведением властей - многотысячные акции протеста в Киеве

Пока украинские власти занимаются делами куда поважнее, чем интересы простых граждан, народное недовольство выливается в многотысячные митинги. Акции протеста прошли в Киеве. Местные профсоюзы возмущены продвижением властью антисоциальных, антитрудовых и антипрофсоюзных законодательных инициатив. Демонстранты требуют повышения минимальных зарплат и пенсий.

Митингующие выступают с требованием принять новый кодекс, "который защитит людей труда", а также создать условия для нормальной жизни: доступные цены на газ, тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги.