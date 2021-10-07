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Трудящиеся недовольны антинародным поведением властей - многотысячные акции протеста в Киеве

Пока украинские власти занимаются делами куда поважнее, чем интересы простых граждан, народное недовольство выливается в многотысячные митинги. Акции протеста прошли в Киеве. Местные профсоюзы возмущены продвижением властью антисоциальных, антитрудовых и антипрофсоюзных законодательных инициатив. Демонстранты требуют повышения минимальных зарплат и пенсий.

Митингующие выступают с требованием принять новый кодекс, "который защитит людей труда", а также создать условия для нормальной жизни: доступные цены на газ, тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги.

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