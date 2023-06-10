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Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев

Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу прибыл с визитом в столицу Украины Киев, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанциюRadio-Canada.

"Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев", - передает радио.

Отмечается, что это уже вторая поездка Трюдо на Украину с начала конфликта. В этот раз его сопровождает министр финансов и вице-премьер Христя Фриланд.

Фото:radio-canada.ca

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