Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу прибыл с визитом в столицу Украины Киев, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Radio-Canada . "Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев", - передает радио.

Отмечается, что это уже вторая поездка Трюдо на Украину с начала конфликта. В этот раз его сопровождает министр финансов и вице-премьер Христя Фриланд.