Ц - целеустремленность: в России мошенник позвонил жертве почти 3 тыс. раз за 10 минут

Самый настойчивый ноябрьский мошенник пытался дозвониться абоненту "Билайн" 2994 раза в течение 10 минут, однако сделать этого он так и не смог, пишет РИА Новости.

сообщил РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов.



"Антифрод-система "Билайна" в течение ноября позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 39 тысяч абонентов. Самая долгая "атака" в ноябре длилась порядка десяти минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 2994 раза, но так и не смог", - рассказал директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов



Антифрод-платформа оператора способна обрабатывать около 5 тысяч запросов в секунду и порядка 150 миллионов в сутки. При этом, по словам эксперта, среднее количество блокируемых вызовов в сутки составляет примерно 5 миллионов, что говорит о том, что возможности системы задействованы лишь на 3%.



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