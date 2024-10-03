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ЦАХАЛ ликвидировала главу правительства ХАМАС Раухи Муштаха в секторе Газа

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Фото: РИА Новости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию главы правительства ХАМАС Раухи Муштаха в секторе Газа и еще двух высокопоставленных представителей палестинского движения, сообщило РИА Новости, ссылаясь на соответствующее сообщение пресс-службу армии Израиля.

"Примерно три месяца назад в результате совместного удара сил ЦАХАЛ и ВВС Израиля в секторе Газа были ликвидированы следующие террористы: Раухи Муштаха, глава правительства ХАМАС в секторе Газа; Самех ас-Сирадж, занимавший пост главы безопасности в политическом бюро ХАМАС и комитете труда ХАМАС; и Сами Ауда, командующий аппаратом общей безопасности ХАМАС", - говорится в сообщении.

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