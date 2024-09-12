ЦАХАЛ заявил о ликвидации участника "Хезболлах" в Сирии

Фото The Israeli Air Force’s Official Twitter Account

Израильская авиация нанесла удар по территории Сирии с целью ликвидации там участника вооруженных формирований ливанской шиитской организации "Хезболлах". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление армейской пресс-служба.

По ее данным, ранее ВВС Израиля атаковали и ликвидировали Азама Джахута в районе города Эль-Кунейтра. Согласно сведениям военных, он действовал в составе местной "террористической сети" на Голанских высотах, которая, по израильской информации, является "террористической ячейкой "Хезболлах" в Сирии".