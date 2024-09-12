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ЦАХАЛ заявил о ликвидации участника "Хезболлах" в Сирии
Израильская авиация нанесла удар по территории Сирии с целью ликвидации там участника вооруженных формирований ливанской шиитской организации "Хезболлах". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление армейской пресс-служба.
По ее данным, ранее ВВС Израиля атаковали и ликвидировали Азама Джахута в районе города Эль-Кунейтра. Согласно сведениям военных, он действовал в составе местной "террористической сети" на Голанских высотах, которая, по израильской информации, является "террористической ячейкой "Хезболлах" в Сирии".
По сведениям израильских военных, Джахут снабжал "Хезболлах" информацией из источников, близких к сирийским властям, и передавал разведданные, собранные в Сирии, "чтобы облегчить действия против Израиля на Голанских высотах".
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