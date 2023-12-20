ЦАХАЛ: главный оплот ХАМАС находится под полным контролем

С начала боевых действий в секторе Газа, по последним данным, погибли более 19,6 тыс. палестинцев, свыше 52 тыс. человек ранены.

Тем временем в ЦАХАЛ заявляют, что главный оплот ХАМАС - город Джабалия - находится под их полным контролем. На последнем этапе боев на севере сектора взяты в плен около 500 членов движения, часть из которых участвовала в теракте 7 октября. Теперь битва за сектор Газа переходит на юг - в Хан-Юнис.