3.39 RUB
3.42 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентПолитикаОбществоПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЦАХАЛ: главный оплот ХАМАС находится под полным контролем
С начала боевых действий в секторе Газа, по последним данным, погибли более 19,6 тыс. палестинцев, свыше 52 тыс. человек ранены.
Тем временем в ЦАХАЛ заявляют, что главный оплот ХАМАС - город Джабалия - находится под их полным контролем. На последнем этапе боев на севере сектора взяты в плен около 500 членов движения, часть из которых участвовала в теракте 7 октября. Теперь битва за сектор Газа переходит на юг - в Хан-Юнис.
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна готова к новой паузе в боевых действиях, чтобы освободить больше заложников.
Президент
Все
257 человек из 16 стран приобрели гражданство Беларуси по указу Александра Лукашенко
Преследуемому по политическим мотивам в Польше Томашу Шмидту предоставлено убежище в Беларуси
В МГЛУ состоялся "Открытый микрофон с Президентом"
Лукашенко: В переговорах между Россией и Украиной не должны быть ущемлены интересы Беларуси
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Появилось видео из почтового отделения в Дрибинском районе, где убили пенсионерку
В Красноярском крае из-за отравления в школе госпитализировали 37 человек
В Дрибинском районе мужчина избил посетителей на почте, один человек скончался
На северо-западе Пакистана неизвестные напали на конвой - погибли около 40 человек