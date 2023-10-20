ЦАХАЛ готов к наземной операции, а Европа утопает в протестах в поддержку Палестины

Накал напряжения на Ближнем Востоке не ослабевает. Сегодня возобновились удары боевого крыла движения ХАМАС - обстрелян город Ашдод на юге Израиля. Также сирены воздушной тревоги прозвучали в Ашкелоне и районе к югу от Иерусалима. Ранее ЦАХАЛ нанес удары по Газе - убиты десятки жителей. Всего, по данным телеканала Аль-Джазира, число погибших в секторе Газа с 7 октября превысило 4 тысячи человек.

Тем временем армия Египта перебросила дополнительные силы на границу с сектором Газа. Там ожидается открытие КПП "Рафах" для пропуска гуманитарной помощи.

Туда уже прибыл генсек ООН Антониу Гуттериш, чтобы лично следить за ситуацией. Его автомобиль с трудом проехал через толпу протестующих, требующих открытия границы.

Акции в поддержку палестинцев продолжаются по всей планете. Самые крупные прошли в Берлине и Париже. В обоих городах - столкновения с полицией и массовые аресты. В немецком Франкфуртепротестующих разгоняли водометами.