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ЦАХАЛ готов к наземной операции, а Европа утопает в протестах в поддержку Палестины
Накал напряжения на Ближнем Востоке не ослабевает. Сегодня возобновились удары боевого крыла движения ХАМАС - обстрелян город Ашдод на юге Израиля. Также сирены воздушной тревоги прозвучали в Ашкелоне и районе к югу от Иерусалима. Ранее ЦАХАЛ нанес удары по Газе - убиты десятки жителей. Всего, по данным телеканала Аль-Джазира, число погибших в секторе Газа с 7 октября превысило 4 тысячи человек.
Тем временем армия Египта перебросила дополнительные силы на границу с сектором Газа. Там ожидается открытие КПП "Рафах" для пропуска гуманитарной помощи.
Туда уже прибыл генсек ООН Антониу Гуттериш, чтобы лично следить за ситуацией. Его автомобиль с трудом проехал через толпу протестующих, требующих открытия границы.
Акции в поддержку палестинцев продолжаются по всей планете. Самые крупные прошли в Берлине и Париже. В обоих городах - столкновения с полицией и массовые аресты. В немецком Франкфуртепротестующих разгоняли водометами.
Во Франции власти отозвали распоряжение МВД страны об отмене всех пропалестинских акций. Это не помешало силовикам избивать и задерживать людей, собравшихся на Площади Республики. На митинг вышли сотни участников.
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