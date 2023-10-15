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ЦАХАЛ отложил наземную операцию в секторе Газа
Многократно анонсированная израильскими СМИ наземная операция ЦАХАЛ в Газе пока так и не началась. Жителям севера сектора Газа было дано время до 22 часов на то, чтобы выехать на юг региона.
По некоторым данным, до миллиона человек уже покинули свои дома. По колоннам беженцев было нанесено как минимум два ракетных удара - жертвами одного, по данным международных гуманитарных организаций, стали 70 человек. Возможно, бомбовых атак на выезжающих в южном направлении по согласованным маршрутам было больше.
Представители крупнейшей больницы Газы уезжать отказались: по словам врачей, любое перемещение грозит их пациентам смертью. Как бы то ни было, подразделения ЦАХАЛ в сектор Газа не вошли. СМИ сообщают, что причиной этому стал сильный дождь, который нарушил планы военных. Действительно, накануне из-за ливня оказались подтопленными несколько израильских городов.
Поступают и сообщения, что причиной отказа от вторжения стала не погода, а разногласия в израильском руководстве: бои в жилой застройке обещают израильской армии колоссальные потери. Вместе с тем обстрелы Газы не прекращаются: по подсчетам палестинских властей, жертвами атак стали 2 тысячи 300 человек, из которых 700 - дети. Накануне Израиль также нанес несколько ударов по международным аэропортам Сирии. Погибших со стороны Израиля более 1 300.
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