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ЦАХАЛ продолжает военную операцию в Рафахе, несмотря на решение Международного суда ООН
Армия обороны Израиля, несмотря на решение Международного суда ООН, продолжает военную операцию в Рафахе. За последние сутки атакован лагерь для беженцев, погибли более 35 палестинцев, сообщает "Аль-Джазира". Десятки человек получили ранения.
По информации армии обороны Израиля, в результате авиаударов по Рафаху удалось ликвидировать двух командиров ХАМАС.
ЦАХАЛ также атаковал ракетную установку, из которой ранее были выпущены восемь ракет по центральной части Израиля. Кроме того, свыше 50 снарядов по северу Израиля запущено с территории Ливана.
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