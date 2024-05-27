ЦАХАЛ продолжает военную операцию в Рафахе, несмотря на решение Международного суда ООН

Армия обороны Израиля, несмотря на решение Международного суда ООН, продолжает военную операцию в Рафахе. За последние сутки атакован лагерь для беженцев, погибли более 35 палестинцев, сообщает "Аль-Джазира". Десятки человек получили ранения.

По информации армии обороны Израиля, в результате авиаударов по Рафаху удалось ликвидировать двух командиров ХАМАС.