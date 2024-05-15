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ЦАХАЛ провел интенсивную бомбардировку палестинских территорий - погибли не менее 50 человек
ЦАХАЛ провел интенсивную бомбардировку палестинских территорий в районе города Рафах. Известно об уничтожении одной из школ, которая использовалась и в качестве убежища: погибли не менее 50 человек, много детей. Общее число погибших палестинцев, по данным властей автономии, превысило 35 тысяч.
Тем временем Вашингтон шлет противоречивые сигналы Израилю: на Тель-Авив пытаются оказать давление с целью заставить ЦАХАЛ тщательнее соблюдать законы ведения войны. По этой причине приостановлены поставки Израилю бомб и ракет.
При этом Белый дом сообщает о подготовке контракта на поставку ЦАХАЛ военной техники и оружия на сумму в миллиард долларов, что демонстрирует безусловную поддержку Тель-Авива.
В самих Штатах не утихает война в кампусах: студенты продолжают захватывать учебные корпуса, а полиция громит палаточные городки. Власти арестовали более 3 тысяч студентов и преподавателей, которые участвовали в пропалестинских протестах.
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