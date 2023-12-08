ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

ЦАХАЛ задержал сотни палестинцев для выяснения их связей с ХАМАС

Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа. За сутки ЦАХАЛ атаковал примерно 450 целей - военные лагеря, наблюдательные посты и склады с вооружениями. Также военные применили несколько беспилотников против ХАМАС в районе города Хан-Юнис на юге анклава. Ведутся бои в Газе и Джебалии. По данным Минздрава анклава, в этих городах погибли за сутки десятки человек. ЦАХАЛ задержал сотни палестинцев для выяснения их связей с ХАМАС.

Более 80 процентов жителей сектора Газа стали перемещенными лицами. В одном из районов, где людям предлагалось разместиться (Аль-Муваси на побережье), как выяснилось, не оказалось подходящих условий, и нужно их снова перемещать в другие временные убежища.

По данным ООН, в других приютах на юге сектора Газа значительно возросло количество инфекционных заболеваний, случаев диареи, острых респираторных и кожных инфекций и заболеваний, связанных с гигиеной. Тысячам беженцев приходится спать под открытым небом.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все