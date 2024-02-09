Путин рассказал о главной цели России в Украине

Цель России в Украине - прекратить войну, начатую в 2014 году. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, пишет БЕЛТА.



"Сегодняшнее руководство Украины заявило, что они не будут исполнять Минские соглашения. Которые, как вы знаете, были подписаны после событий 2014 года. В Минских соглашениях был изложен план мирного урегулирования на Донбассе. Но руководство нынешней Украины, министр иностранных дел, все остальные официальные лица, а потом сам президент заявили о том, что им ничего не нравится в этих Минских соглашениях. Иными словами, исполнять не собираются", - сказал Владимир Путин. Российский лидер также напомнил, что бывшие руководители Германии и Франции прямо сказали, что Минские соглашения никогда выполнять не собирались.



Владимир Путин отметил, что российское руководство постоянно обращалось к руководству Соединенных Штатов, европейских стран, чтобы этот процесс прекратился немедленно, а Минские соглашения были исполнены. "Откровенно говоря, я не знал, как мы это сделаем, но я был готов исполнять их. Они сложные для Украины, там много элементов независимости для Донбасса. Но я был абсолютно уверен и искренне считал, что если удастся уговорить людей, которые живут на Донбассе (а их нужно было уговорить еще возвратиться в рамки украинской государственности), постепенно раны заживут. Постепенно, когда эта часть территорий вернется в хозяйственную жизнь, общую социальную среду, будут платить пенсии и социальные пособия, все постепенно срастется", - подчеркнул он.



Тем не менее, обратил внимание Президент России, руководство Украины заявило, что они не будут исполнять Минские соглашения. "Они начали еще и подготовку к военным действиям. Войну начали они в 2014 году. Наша цель - прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022-м, это попытка ее прекратить", - заявил Владимир Путин.