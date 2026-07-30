Цена евроинтеграции: от Еревана потребуют разорвать связи с Россией

Для вступления в Евросоюз Армения должна будет принять внешнюю политику блока - ввести визы для россиян и присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом заявили в Европарламенте.

Депутат Фернан Картайзер уточнил, что ЕС преследует только свои геополитические цели и использует Армению для их достижения. При этом Европа не сможет помочь Еревану справиться с экономическим кризисом, неизбежным после разрыва диалога с Москвой.

Эксперты предупреждают: разрыв связей с Россией и ЕАЭС лишит Армению рынка сбыта для более чем 90 % ее основного экспорта, а переход на рыночные цены приведет к трехкратному подорожанию газа.