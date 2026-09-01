Цена газа в Европе по итогам августа оказалась максимальной с 2022 года

Цена газа в Европе по итогам августа оказалась максимальной с конца 2022 года, составив 744 доллара за 1 тыс. куб. м. Котировки почти вдвое больше по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, а также на 17 % выше средних цен июля.

Подорожание вызвано новой фазой ближневосточного конфликта и перекрытием Ормузского пролива. Это привело к конкуренции стран Европы и Азии за свободные объемы газа на рынке, что и подтолкнуло котировки вверх.

Кроме того, в июле закачка газа в европейские хранилища шла с рекордно низкими темпами, ускорившись только в августе. Европа к началу осенне-зимнего периода может заполнить свои хранилища лишь частично.