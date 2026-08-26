Цена войн: ООН предупреждает об угрозе голода в мире

Вооруженные конфликты остаются главной причиной катастрофического дефицита продовольствия в мире.



По мнению генерального секретаря ООН, последствия войн выходят далеко за пределы зон боевых действий, нарушая глобальные поставки продуктов, удобрений и энергии. Антониу Гутерриш отметил, что эскалация вооруженных конфликтов в 2025 году стала максимальной со времен Второй мировой войны. Это спровоцировало нехватку продовольствия у 270 млн человек.