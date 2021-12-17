Цена газа в Европе превысила $1700 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи. По сообщениям Bloomberg, газовый кризис оставил Европу без средств для существования. Рекордные цены на голубое топливо стали одной из самых серьезных проблем для Запада. Издание отмечает: из-за энергокризиса Европа вынуждена тратить десятки миллиардов евро на поддержку потребителей и бизнеса. Бюджеты уже истощены пандемией, и возможности для помощи заканчиваются. При этом запасы газа рекордно малы для этого времени года. Однако даже в таких условиях ЕС планирует отказ от импортного топлива.