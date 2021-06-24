Цена газа в Европе приблизилась к отметке $400 за тысячу кубометров. На хабе TTF в Нидерландах стоимость голубого топлива выросла до $397 за тысячу кубометров. Причиной эксперты называют рост стоимости квот на выбросы углекислого газа, а также растущий спрос и ограниченное предложение. 22 июня объем пополнения хранилищ был минимальным за период с 27 мая, так как ресурсы направляются на текущее потребление. Нынешний уровень запасов в подземных газохранилищах Европы - чуть более 45% - находится на 14,5 процентных пункта ниже среднего за последние пять лет.

