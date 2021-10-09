Цена на бензин в США достигла рекордного за 7 лет уровня, также отмечен рост цен на продукты

Цена бензина в США достигла рекордного за семь лет уровня и составила в среднем по стране 3 доллара 22 цента за галлон (это почти 4 литра). Топливо так не дорожало с октября 2014 года. Основная причина подъема - высокие цены на нефть, хотя отмечают также и повышение внутреннего спроса. Есть и рекордсмены - в Калифорнии средняя стоимость галлона превышает 4 доллара. В США ожидают, что такие цены будут держаться до конца осени.



Дорожает и питание. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что в сентябре цены на продукты были на 32 процента выше, чем в этот же период в прошлом году. В частности, цены на пшеницу на мировых рынках поднялись почти на 4 % за месяц и на 41 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. За год рост цен на мясо превысил 26 %