Цена на газ в Европе достигла новой исторической отметки - 2 тыс. долларов за тысячу кубометров

Цена на газ достигла новой исторической отметки. Стоимость тысячи кубометров подскочила почти до 2 тысяч долларов.

Нынешняя зима станет настоящим испытанием - она обещает быть холодной и снежной. Запасы голубого топлива в европейских хранилищах остаются на минимальном уровне. Даже "грязного" ископаемого топлива катастрофически не хватает. Цены на уголь выросли до максимальных значений. Пока европейский рынок лихорадит, белорусы спокойно ждут первого снега. Цена на газ для них останется прежней (то есть на уровне этого года) - 128,5 доллара за тысячу кубометров. Это результат договоренностей лидеров Беларуси и России.

Европейское же руководство призывает граждан потерпеть и обещает обсудить энергетический вопрос на саммите в Брюсселе. Но, как известно, европейских политиков мало интересуют судьбы своих народов - куда занятнее наблюдать за демократией в других странах. Да и обсудить проблему - совсем не значит ее решить. Елизавета Казакова рассказывает.





Европа безнадежно отстала по темпам закачки газа в свои хранилища. Спрос с наступлением похолодания неминуемо растет. Поэтому и нынешний 25-летний рекорд цен будет обновляться. Эксперты в этом не сомневаются.

Этот ценовой шок нельзя недооценивать. Он наносит ущерб нашим гражданам и особенно ударяет по наиболее уязвимым домохозяйствам, ослабляя конкурентоспособность и усиливая инфляционное давление. Если его не контролировать, он рискует поставить под угрозу восстановление Европы. Нет никаких сомнений в том, что нам нужно принимать политические меры. Незамедлительным приоритетом должно быть смягчение социальных последствий и защита уязвимых семей, предотвращение роста энергетической бедности. Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике

В Европе вынуждены признавать, что скачок цен главным образом связан с их зависимостью от импорта ископаемого топлива. Но допустили же спекуляционную неразбериху на рынке. Теперь вот закрывают энергетические компании, останавливают предприятия, накручивают коммунальные тарифы для населения. Та же Еврокомиссия на протяжении последних 10 лет работала над созданием в ЕС свободного рынка газа и электричества. Трубили о приоритетном развитии зеленой энергетики, которая пока дороже углеродной, но неустанно обещали снижение цен.

Правительства начинает просчитывать, граждане начинают задавать вопросы. Спрашивают о росте цен. Ведь именно они в конечном счете заплатят за амбиции ЕС. Нельзя, чтобы люди оказались в энергетической нищете. 50 миллионов европейцев, к сожалению, уже живут за чертой энергетической бедности. Анна Залевска, депутат Европарламента (Польша)

Амбициозный зеленый пакт ЕС никто не отменит, ведь это и статьи налогообложения владельцев домов, квартир и автомобилей. Брюсселю выгодно торговать квотами на выбросы парниковых газов.

Но когда в сентябре из-за штилевой погоды выработка ветряков ЕС на шельфе Северного моря упала в 3-4 раза, Еврокомиссия тут же потребовала широко задействовать тепловые электростанции для компенсации дефицита энергии. Впрочем, известная своей приверженностью к двойным стандартам Европа подобные вещи предпочитает не выпячивать. Дошло до того, что стоимость контрактов на уголь побила 23-летний рекорд и превысила 300 долларов за тонну. В Германии даже остановилась одна из электростанций.

ЕС должен менять свою политику, хотя бы частично. Причина, по которой цены растут, заключается в ошибке Еврокомиссии. Нам нужно менять некоторые правила, в противном случае все пострадают. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция выступили с совместным требованием - провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Почему текущие газовые контракты оказались недостаточны? Необходимы общие правила по объемам газовых запасов, нужно повысить координацию при закупках, подчеркивается в заявлении.

Европейский рынок - эта сеть взаимосвязанных трубопроводов и сетей - никогда еще не сталкивалась с таким суровым испытанием, говорят аналитики. Впору давать оценку самой прочности пресловутого европейского единства.

Украина стала ценовым придатком ЕС

Интересно, за счет кого надеется перезимовать Украина, этот наивный поборник евроинтеграции? Там заоблачно дорожает и уголь, а теплостанции отвечают за треть электрообеспечения в стране. При этом Киев категорически не рассматривает возможные контракты на поставку природного газа из России. Покупают по ценам западных бирж.