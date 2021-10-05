Цена на газ в Европе достигла почти $1 250 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе вновь обновила исторический рекорд: за тысячу кубометров - более 1 200 долларов. Хотя многие европейские потребители располагают долгосрочными контрактами с фиксированной ценой, дополнительные объемы газа приходится покупать по нынешним запредельным ставкам. И такая потребность внезапно возникла во многих странах, например, в Великобритании и Германии, где из-за погодных проблем парализовало ветрогенерацию. В итоге подорожание газа привело к остановке производств в Соединенном Королевстве. А немецкое МЧС тем временем предлагает гражданам готовиться к зимним блэкаутам и учит мастерить в квартирах печки из подручных материалов.