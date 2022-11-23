Цена на газ в Европе превысила 1430 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе превысили 1430 долларов за тысячу кубометров. Отмечается, что стоимость голубого топлива начала резко расти после того, как в Газпроме заявили о возможности сокращения поставок газа через территорию Украины в Молдову.



Ранее Еврокомиссия предложила ввести экстренные меры по ограничению цен на природный газ. Вопрос будет обсуждаться министрами энергетики стран Евросоюза на совещании в Брюсселе 24 ноября.



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