Цена на газ в Европе рекордно вырастет

Цене на газ в Европе предрекают рекордный рост. Виной томувыход из строя "Северных потоков". ЧП даст ценам на топливо дополнительный импульс для роста, уверены в Фонде национальной энергетической безопасности России. Специалисты прогнозируют: стоимость топлива вырастет выше рекордных значений.



Цены на газ в Европе и без того остаются на экстремально высоком уровне. Выход из строя инфраструктуры существенно затрудняет возвращение на рынок объемов газа из России. Это будет дополнительно дестабилизировать рынок во время отопительного сезона и тем самым придаст ценам движение вверх в ближайшие месяцы, заключили эксперты.