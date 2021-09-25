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Цена на уголь в Европе выросла до рекордного за последние 13 лет уровня - 137 долларов за тонну

Вслед за газом в Европе подскочили и цены на уголь. Стоимость этого топливного сырья выросла до рекордного за последние 13 лет уровня - 137 долларов за тонну. На фоне низких запасов в европейских газовых хранилищах вырос угольный спрос электростанций. При этом поставки из Австралии, Южной Африки и Колумбии на европейский рынок затруднены, а импорт из России снизился. Также логично прибавляет в стоимости и нефть.

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