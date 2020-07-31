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Цена на золото обновила исторический рекорд
Сегодня она превысила 2 000 долларов за тройскую унцию. Или в пересчете почти 65 долларов за грамм. На фоне пандемии на рынке благородного металла цены просели, однако сейчас уже восстановились. Эксперты это предсказывали, но не в таком стремительном темпе.
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