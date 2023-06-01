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Цена решения может оказаться крайне высокой: Польша закрыла движение грузовиков с белорусскими и российскими номерами через границу
Польша закрыла движение грузовиков с белорусскими и российскими номерами через границу. Пункт пропуска "Козловичи" был единственным, где на белорусско-польской границе могли проезжать грузовики. Теперь в Польшу небудут заезжать нифуры, ниполуприцепы изБеларуси иРоссии. Запрет с сегодняшнего дня вступил в силу.
Напомним, въезд на территорию стран Европейского союза тягачей, зарегистрированных в Беларуси и России, был запрещен еще с апреля 2022 года. Однако ранее запрет удавалось обходить с помощью перецепки грузов вместе с прицепом. Теперь же по решению польской стороны эти действия запрещены. Цена такого решения может оказаться крайне высокой. Ситуация на белорусско-польском рубеже - в репортаже Виктории Радевич.
Очередями на границе на западном рубеже Беларуси за последний год водителей большегрузов вряд ли уже удивишь. Первые серьезные трудности стали испытывать год назад в апреле. Тогда западные политики запретили перевозки, в том числе транзитные, для белорусских и российских фирм. Приспособились так: белорусы стали ездить в ЕС по специальным пропускам, например, их получали фармацевтические, медицинские и сельскохозяйственные компании. Но могли ли водители предположить, что польская сторона пойдет еще дальше и вовсе перестанет пропускать фуры из Беларуси и России через свою границу.
Ранее запрет передвижения тягачей из Беларуси и России по территории стран Европейского союза удавалось обходить. Не запрещалось груженый полуприцеп с белорусскими номерами прицепить к тягачу с европейской регистрацией и доставлять товар на западный рынок. Точно так, как полуприцеп севропейскими номерами можно было присоединить кголове белорусской фуры итянуть его поБеларуси, России и дальше. Теперь остается только одно: в транспортно-логистическом центре перегружать товар из одного прицепа в другой.
Тем временем белорусская сторона свои функции продолжает выполнять в прежнем режиме. Со слов некоторых водителей, до полудня Польша еще пропускала фуры с белорусскими и российскими прицепами, поэтому у некоторых перевозчиков есть до 3 дней, чтобы перецепиться и отправиться дальше. Остальных западные соседи теперь уже попросту разворачивают.
Полиция ограничивала и спрашивала всех: "Какой прицеп у вас - белорусский, российский либо польский?" Если польский, проезжайте дальше, если российский или белорусский, не пускали никого. Чтобы вернуть прицеп свой домой, предлагали уже услуги, за которые нужно заплатить. Я слышал, около 2 тыс. долларов или евро, чтобы помогли.
Несмотря на то что нововведение действует только первый день, руководство фирм, занимающихся перевозками, и сами водители уже думают о последствиях. Принятое польской стороной решение можно назвать не иначе как выстрелом себе в ногу.
Сами водители тоже возмущаются. Именно польские водители возмущаются, что такое происходит.
Хотя находятся и те, кто даже в этой ситуации находят плюсы, но и те по большей части касаются лишь белорусской стороны.
За последние сутки через пункт пропуска "Козловичи" прошло более 1000 грузовых операций, из них большая часть, т.е. 2/3 - это перецепки, остальное - перегрузка, которая более затратна и по стоимости, и по времени.
Очевидно, что все ведет кудорожанию перевозок, как следствие выше может стать и конечная цена товара на полках в магазинах. Здесь белорусы и без того делают все возможное, чтобы ускорить проезд большегрузов. На территории Брестского региона действуют 5 специальных точек для перегрузок, сейчас там заполнена пятая часть стояночных мест. За сутки успевают осуществить около 130 грузовых операций.
Но насколько усугубит ситуацию на границе решение польской соседки, как быстро проявятся последствия? Вопрос пока остается открытым.
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