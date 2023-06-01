Цена решения может оказаться крайне высокой: Польша закрыла движение грузовиков с белорусскими и российскими номерами через границу

Польша закрыла движение грузовиков с белорусскими и российскими номерами через границу. Пункт пропуска "Козловичи" был единственным, где на белорусско-польской границе могли проезжать грузовики. Теперь в Польшу небудут заезжать нифуры, ниполуприцепы изБеларуси иРоссии. Запрет с сегодняшнего дня вступил в силу.

Напомним, въезд на территорию стран Европейского союза тягачей, зарегистрированных в Беларуси и России, был запрещен еще с апреля 2022 года. Однако ранее запрет удавалось обходить с помощью перецепки грузов вместе с прицепом. Теперь же по решению польской стороны эти действия запрещены. Цена такого решения может оказаться крайне высокой. Ситуация на белорусско-польском рубеже - в репортаже Виктории Радевич.

Очередями на границе на западном рубеже Беларуси за последний год водителей большегрузов вряд ли уже удивишь. Первые серьезные трудности стали испытывать год назад в апреле. Тогда западные политики запретили перевозки, в том числе транзитные, для белорусских и российских фирм. Приспособились так: белорусы стали ездить в ЕС по специальным пропускам, например, их получали фармацевтические, медицинские и сельскохозяйственные компании. Но могли ли водители предположить, что польская сторона пойдет еще дальше и вовсе перестанет пропускать фуры из Беларуси и России через свою границу.





Ранее запрет передвижения тягачей из Беларуси и России по территории стран Европейского союза удавалось обходить. Не запрещалось груженый полуприцеп с белорусскими номерами прицепить к тягачу с европейской регистрацией и доставлять товар на западный рынок. Точно так, как полуприцеп севропейскими номерами можно было присоединить кголове белорусской фуры итянуть его поБеларуси, России и дальше. Теперь остается только одно: в транспортно-логистическом центре перегружать товар из одного прицепа в другой.

Тем временем белорусская сторона свои функции продолжает выполнять в прежнем режиме. Со слов некоторых водителей, до полудня Польша еще пропускала фуры с белорусскими и российскими прицепами, поэтому у некоторых перевозчиков есть до 3 дней, чтобы перецепиться и отправиться дальше. Остальных западные соседи теперь уже попросту разворачивают.

Полиция ограничивала и спрашивала всех: "Какой прицеп у вас - белорусский, российский либо польский?" Если польский, проезжайте дальше, если российский или белорусский, не пускали никого. Чтобы вернуть прицеп свой домой, предлагали уже услуги, за которые нужно заплатить. Я слышал, около 2 тыс. долларов или евро, чтобы помогли. Водитель

Несмотря на то что нововведение действует только первый день, руководство фирм, занимающихся перевозками, и сами водители уже думают о последствиях. Принятое польской стороной решение можно назвать не иначе как выстрелом себе в ногу.

Сами водители тоже возмущаются. Именно польские водители возмущаются, что такое происходит. Водитель

Хотя находятся и те, кто даже в этой ситуации находят плюсы, но и те по большей части касаются лишь белорусской стороны.

За последние сутки через пункт пропуска "Козловичи" прошло более 1000 грузовых операций, из них большая часть, т.е. 2/3 - это перецепки, остальное - перегрузка, которая более затратна и по стоимости, и по времени.

Очевидно, что все ведет кудорожанию перевозок, как следствие выше может стать и конечная цена товара на полках в магазинах. Здесь белорусы и без того делают все возможное, чтобы ускорить проезд большегрузов. На территории Брестского региона действуют 5 специальных точек для перегрузок, сейчас там заполнена пятая часть стояночных мест. За сутки успевают осуществить около 130 грузовых операций.