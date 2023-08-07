Цена санкций: европейский бизнес потерял не менее 100 млрд евро после начала спецоперации в Украине

Пока западные оружейные бароны наслаждаются сверхприбылью, гражданские производители терпят колоссальные убытки. По подсчетам Financial Times, крупнейшие европейские компании потеряли в России не менее 100 млрд евро после начала спецоперации в Украине.

Речь идет примерно о 176 компаниях, у которых были обесценены активы, возникли затраты, связанные с обменным курсом и другими расходами в связи с продажей, закрытием или сокращением своего бизнеса в России.Самые большие убытки понесли компании из Великобритании, Германии и Франции.