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Цена вступления в НАТО: на службу в украинскую армию призывают открытых гомосексуалов и трансгендеров
Зеленскому во время саммита НАТО сказали, что для вступления в альянс надо выполнить ряд условий: побороть коррупцию, побороть Россию, провести реформы. В общем, и дальше быть раскаленной кочергой, которую НАТО сует в берлогу русскому медведю. Часть стандартов западного мира официальный Киев уже выполнил. Один из таких трендов - служба в украинской армии открытых гомосексуалов, трансгендеров и прочих представителей сексуальных меньшинств. Западная пресса утверждает: их уже десятки тысяч. У таких бойцов есть даже свои знаки отличия - единорог на шевроне. Что же представляют из себя солдаты-"единороги" ВСУ?
Ответы в проекте "Тренды" смотрите здесь.
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