Ценовой кризис в агросекторе ЕС: удобрения подорожали более чем на 13 %

Ценовой кризис в агросекторе Евросоюза: стоимость удобрений подскочила более чем на 13 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Особенно удар по кошельку ощутили фермеры из Литвы, Румынии и Латвии: там цены выросли примерно на 16 %.

Причину перебоев поставок и роста цен связывают с конфликтом на Ближнем Востоке, аномальной жарой в Европе и санкционной политикой Брюсселя.

В целом мировая продовольственная безопасность находится под угрозой. В сентябре индекс мировых цен на продукты показал самый сильный рост в 2026 году. Показатель достиг отметки в 136 пунктов - это почти на 6 % выше значения за аналогичный период 2025 года. Особенно подорожали сахар, зерновые культуры и растительные масла.