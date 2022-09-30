Цены на российскую нефть могут стать смертельным ударом для Запада

Ценовой потолок на российскую нефть может стать "смертельным ударом" для Запада, а для Байдена - "самым большим просчетом в сфере энергетики". Такой неутешительный прогноз сделал глава нефтесервисной компании "Канари" в материале для Forbes. Эксперт отметил - ценовой потолок спровоцирует значительные перебои в поставках топлива из России, а это в свою очередь приведет к стремительному росту мировых цен. Доходы Москвы останутся высокими, а мировая экономика "будет наказана". Администрация Байдена и ряд европейских чиновников показали полную некомпетентность в условиях текущего энергокризиса - подчеркивается в материале.