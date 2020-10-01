Центр Афин перекрыт из-за акции протеста

Колонна учеников и студентов прошествовала от Пропилей на Синтагму. Одна из групп молодых людей забросала камнями полицейских, Также в руках замечены протестующих замечены коктейли Молотова. В ответ полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.



Основное требование студентов и учеников - принятие правительством всех необходимых мер для безопасной работы школ и университетов в разгар пандемии коронавируса. В связи с митингом улицы Панепистимиу и Стадиу были закрыты. Возможно, марш достигнет парламента Греции.



