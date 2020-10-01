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Центр Афин перекрыт из-за акции протеста
Колонна учеников и студентов прошествовала от Пропилей на Синтагму. Одна из групп молодых людей забросала камнями полицейских, Также в руках замечены протестующих замечены коктейли Молотова. В ответ полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.
Основное требование студентов и учеников - принятие правительством всех необходимых мер для безопасной работы школ и университетов в разгар пандемии коронавируса. В связи с митингом улицы Панепистимиу и Стадиу были закрыты. Возможно, марш достигнет парламента Греции.
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