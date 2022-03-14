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Центр экоисследований: в Швейцарии каждый житель может лишиться до 3 тысяч евро из-за отказа от энергоносителей из РФ
Отказ от российских энергоносителей обойдется каждому жителю Швейцарии почти в три тысячи евро ежегодно, подсчитал Центр экономических исследований Цюриха. Именно на такую сумму увеличатся расходы местных жителей на отопление и освещение домов. Кроме того, придется искать газу и нефти альтернативу, а единственная на сегодня возможная - это дрова. В случае массового перехода на такое топливо неизбежны и серьезные экологические проблемы. Власти Швейцарии, хотя и участвуют в санкционном давлении на Москву, пока отказываться от поставок российских углеводородов не намерены.
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