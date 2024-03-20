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Центробанк Армении запретил обслуживать карты российской платежной системы "Мир"

Руководство Центробанка Армении запретило с 29 марта обслуживать карты российской платежной системы "Мир" из-за угрозы попасть под вторичные санкции Минфина США.

Без введения этого запрета местный процессинговый центр лишился бы возможности взаимодействовать с международными картами Visa и Mastercard. У руководства Центробанка не оставалось других вариантов, кроме как запретить местным финансовым организациям принимать и обслуживать карты "Мир".

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