Цены на дизель во Франции побили исторический рекорд

Энергетический кризис накрыл Францию, спровоцировав дефицит автомобильного топлива по всей стране. 11 % автозаправочных станций испытывают трудности с поставками как минимум одного вида горючего.

На этом фоне розничные цены бьют исторические рекорды: стоимость дизельного топлива в республике взлетела до 2 евро 41 цента за литр. Эксперты связывают коллапс с перебоями поставок из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и блокирования судоходства через Ормузский пролив.

Ситуацию усугубляет резкое сокращение мировых запасов нефти и сбои на альтернативных логистических маршрутах.

Елисейский дворец уже объявил о продлении мер экстренной финансовой поддержки для аграриев и социально уязвимых категорий водителей, однако аналитики предупреждают, что ценники на заправках продолжат расти.