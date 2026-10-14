Цены на электричество в странах Балтии подскочили на треть

Плачевный результат безрассудного отказа от надежных энергоисточников: в странах Балтии всего за месяц средняя стоимость электричества подскочила на треть.

В Эстонии биржевые цены взлетели на 27 %, а Латвия и Литва и вовсе установили антирекорд - там тарифы рванули на 36 %.

При этом Таллину удалось избежать серьезного шока исключительно за счет импорта относительно дешевой энергии из Северной Европы.

Среди причин взрывного роста цен власти этих стран называют сезонный спад так называемой зеленой энергетики, ремонты изношенных сетей и резкое удорожание газа в Европе.

Правительства не спешат хоть как-то решать эту проблему, в очередной раз оставляя бизнес и рядовых потребителей один на один с неподъемными счетами.