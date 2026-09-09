Цены на газ в Европе взлетели до 3-летнего максимума

Европейцам впору задуматься о собственном благополучии. Цены на природный газ в ЕС взлетели до максимума за последние три года.

Как сообщают СМИ, фьючерсы подскочили более чем на 5 %. Панику на рынке провоцируют полная неопределенность с поставками через Ормузский пролив, а также перебои с трубопроводным сырьем.

До начала отопительного сезона остается меньше месяца, а европейские хранилища заполнены всего на 67 % при норме в 83 %.

В самом уязвимом положении оказалась Германия: ее резервуары заполнены лишь на 53 %. Даже при оптимистичном сценарии Берлин не успеет накопить к ноябрю больше 77 %. Если зима окажется суровой, для немецкой промышленности это обернется катастрофой, а газ в стране начнет заканчиваться уже к январю.