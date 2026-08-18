Цены на пеллеты в Польше выросли на 30 %

В Польше резко выросли цены на топливные пеллеты. Традиционного летнего удешевления не произошло. Вместо этого поляки столкнулись с дефицитом сырья.

По данным профильных порталов, в июле тонна древесных гранул класса А1 превысила 2 тыс. злотых, это около 540 долларов. Рост по сравнению с прошлым годом - 30 %. Производители объясняют кризис нехваткой сырья из-за снижения объемов производства на лесопилках.



Ситуацию усугубляет ажиотажный спрос. Владельцы частных домов в прошлом году столкнулись с суровой зимой и начали формировать запасы заранее. Министерство климата Польши уже прорабатывает варианты увеличения импорта опилок.