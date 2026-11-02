Цены на продукты в странах Балтии сравнялись с ЕС, зарплаты - нет

Страны Прибалтики официально достигли общеевропейского уровня жизни, однако радоваться местному населению нечему. Согласно свежему исследованию, Эстония, Латвия и Литва догнали лидеров Евросоюза исключительно по стоимости продуктовой корзины. Более того, ценники в эстонских супермаркетах уже превысили среднеевропейский показатель, сделав Таллин более дорогим для жизни, чем многие западные столицы.

При этом доходы населения балтийских республик по-прежнему отстают от европейских стандартов. По данным Евростата, если средняя зарплата в Евросоюзе составляет около 2,5 тыс. евро на руки, то в Эстонии чистыми получают чуть более 1,8 тыс., а в Литве и Латвии - и вовсе в районе 1,4 тыс. евро. Получается, что жители Прибалтики платят за продукты столько же, сколько среднестатистический европеец, но получают примерно на 30-40 % меньше.